Рыбус: футболисты "Локомотива" подходят в хорошем настроении к игре с "Фаставом"

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БАКОВКА /Московская область/, 27 сентября. /ТАСС/. Футбольный клуб "Локомотив" после победы в чемпионате России над "Ростовом" в хорошем настроении подходит к матчу Лиги Европы с чешским "Фаставом". Об этом на пресс-конференции рассказал защитник железнодорожников Мацей Рыбус.
Матч второго тура группового этапа Лиги Европы пройдет на "РЖД-Арене" в четверг.
"Конечно, после ничьей в Копенгагене, мы ждем хорошей игры. Мы знаем, что тут нет слабых соперников, и после победы в Ростове у нас хорошее настроение", - сказал Рыбус.
После первого тура группового этапа Лиги Европы в группе "Локомотива" пока не определен лидер, поскольку все команды набрали по одному очку, не забив голов.