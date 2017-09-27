Около 80% казанских отелей забронировано на время ЧМ 2018

КАЗАНЬ, 27 сентября. /ТАСС/. Около 80 процентов гостиниц в Казани забронировано на время проведения матчей чемпионата мира по футболу 2018. Об этом сообщил журналистам в среду председатель государственного комитета Татарстана по туризму Сергей Иванов.

"Сейчас на ЧМ-2018 организацией Match Accomodation (организация Международной федерации футбола (ФИФА), которая занимается бронированием номеров в отеле - прим. ТАСС) забронировано достаточно большое количество номеров в отелях Казани. Всего забронировано около 80% (Match Accomodation и брони туркомпаний), в свободной продаже будет около 20%", - пояснил он.

По его словам, пока номера не бронируются непосредственно туристами, так как нет результатов жеребьевки.

Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Самаре, Калининграде, Екатеринбурге, Саранске, Волгограде и Ростове- на- Дону.

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