Норвежец Карлсен победил перуанца Сунигу на шахматном турнире на острове Мэн

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ТАСС, 27 сентября. Чемпион мира по шахматам норвежец Магнус Карлсен победил белыми фигурами перуанца Гранда Сунигу в партии пятого тура турнира на острове Мэн.
В других партиях индиец Вишванатан Ананд сыграл вничью со шведом Нильсом Гранделиусом, россиянин Владимир Крамник - с англичанином Лоуренсом Трентом. Американец Фабиано Каруана победил соотечественника Джеффри Сюна.
Карлсен делит первую строчку в турнирной таблице с украинцем Павлом Эльяновым, у обоих по 4,5 очка.
Турнир на острове Мэн проходит в четвертый раз. В прошлом году его победителем стал американец Фабиано Каруана. Победитель нынешнего турнира получит £50 тыс. призовых, шахматист, занявший второе место, - £25 тыс., третье - £12,5 тыс.