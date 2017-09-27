Александр Емельяненко победил нокаутом в своем первом бою за три года

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МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Российский боец смешанного стиля Александр Емельяненко одержал победу над бразильцем Джеронимо дос Сантосом на турнире World fighting championship Akhmat (WFCA) 42, который прошел в Москве.
Российский боец победил техническим нокаутом на 36-й секунде поединка.
Александр Емельяненко - брат бойца ММА Федора Емельяненко. Он является бывшим чемпионом мира по версии организации ProFC, многократным чемпионом России, Европы и мира по боевому самбо. Теперь в активе Емельяненко в ММА 24 победы (17 - досрочно) и семь поражений. В активе 37-летнего дос Сантоса 39 побед (35 - досрочно) и 20 поражений в смешанных единоборствах.
"Рамзан Ахматович [Кадыров], спасибо вам за поддержку, спасибо за доверие, я вас не подведу. Еще хочу сказать маме, что я победил без травм, все хорошо, ложись спать", - сказал 36-летний Емельяненко после боя.
19 мая 2015 года Симоновский суд Москвы приговорил Емельяненко к 4,5 года заключения и штрафу в 50 тыс. рублей. Он был признан виновным в совершении насильственных действий сексуального характера и похищении паспорта потерпевшей. В ноябре 2016 года Емельяненко был освобожден условно-досрочно. В феврале 2017 года он подписал контракт на три боя с WFCA.