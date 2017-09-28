Белорусский БАТЭ сыграет с лондонским "Арсеналом" в матче Лиги Европы

ТАСС, 28 сентября. Матчи второго тура в 12 группах пройдут в четверг в футбольной Лиге Европы. Итальянский "Милан" сыграет с хорватской "Риекой", лондонский "Арсенал" проведет гостевую встречу с белорусским БАТЭ, тогда как киевское "Динамо" отправится в гости к сербскому "Партизану".

"Милан" является главным фаворитом группы D, на старте турнира разгромив в гостях австрийскую "Аустрию" - 5:1. Однако у серьезно усилившихся летом благодаря китайским инвестициям "красно-черных" возникли немалые проблемы в чемпионате Италии, где "Милан" в шести турах потерпел уже два поражения и занимает шестое место. После неудачи в воскресной встрече с "Сампдорией" (0:2) главный тренер "Милана" Винченцо Монтелла имел серьезный разговор с руководством, которому не нравятся не только результаты команды, но и игра.

В этой связи ближайший матч Лиги Европы с хорватской "Риекой" представляется для Монтеллы и "Милана" даже менее важным, чем встреча чемпионата страны с "Ромой" в ближайшее воскресенье. Монтелла заявил, что пользуется полной поддержкой команды, что подтвердил и новый лидер обороны Леонардо Бонуччи. Наставник "Милана" также отметил, что "Риека" играет в атлетичный футбол, и его футболистам будет непросто. Но побеждать хорватов миланцы на своем поле обязаны, учитывая, что "Риека" в стартовом матче уступила на своем поле греческому АЕКу.

Матчи группы D пройдут в 22:05 мск. Помимо игры в Милане, в Афинах АЕК сыграет против "Аустрии".

Другой фаворит Лиги Европы английский "Арсенал" приехал в белорусский Борисов, где сыграет с местным БАТЭ. Обеим командам привычнее выступать в Лиге чемпионов, однако на сей раз приходиться играть классом ниже, к тому же в достаточно сложной группе H, где также выступают сербская "Црвена Звезда" и немецкий "Кельн". На старте "Арсенал" и БАТЭ добились положительных результатов - "канониры" обыграли дома "Кельн", а белорусы выстояли в Белграде (1:1), где в августе завершил еврокубковый сезон "Краснодар".

Игра в Борисове и матч между "Кельном" и "Црвеной Звездой" начнутся в 20:00 мск.

Хозяину финала в группе пока сложно

В группе Е пройдет матч между французским "Лионом" и итальянской "Аталантой". На домашней арене лионцев в мае пройдет финальная встреча Лиги Европы, однако команде из приальпийского города будет непросто пробиться даже в 1/16 финала. На старте "Лион" в гостях не сумел обыграть кипрский "Аполлон" (1:1), а впереди - два матча с английским "Эвертоном".

"Аталанта", став открытием прошлого чемпионата Италии, в новом сезоне выступает не так ярко, однако сумела оправиться от двух поражений на старте. Четыре матча подряд бергамаски не проигрывают, а в Лиге Европы подопечные Джан Пьеро Гасперини разгромили "Эвертон" со счетом 3:0.

"Лион" и "Аталанта", а также "Эвертон" и "Аполлон" в Ливерпуле сыграют в 22:05 мск.

В группе В киевское "Динамо" отправится в гости к "Партизану" в роли лидера, победив албанский "Скендебреу" со счетом 3:1. В чемпионате Украины киевляне пока уступают "Шахтеру" два очка, команда Александра Хацкевича также не сумела пробиться в групповую стадию Лиги чемпионов, однако во втором по значимости еврокубке динамовцы должны выступить успешнее. При этом в Киеве все ждут два следующих матча - со швейцарским "Янг Бойзом", который летом победил "Динамо" в квалификации Лиги чемпионов.

Матч в сербской столице пройдет в 22:05 мск, в это же время в Эльбасане сыграют "Скендебреу" и "Янг Бойз", который в стартовом матче победить дома "Партизан" не сумел (1:1).

"Вильярреал" отправился в Израиль без Черышева

В группе А сыграют казахстанская "Астана" и чешская "Славия" (18:00), а также израильский "Маккаби" из Тель- Авива и испанский "Вильярреал" (22:05), в составе которого выступает российский форвард Денис Черышев. Однако в Израиль он не поехал - новый тренер "Вильярреала" Хавьер Кальеха рассчитывает на набирающего форму после травмы россиянина в ближайшем матче чемпионата Испании с "Эйбаром". Работавший ранее со второй командой "Вильярреала" 39-летний Кальеха в Тель-Авиве дебютирует в новой должности, сменив Франа Эскриба.

В группе С в 22:05 пройдут встречи между португальской "Брагой" и турецким "Истанбул Башакшехиром", а также болгарским "Лудогорцем" и немецким "Хоффенхаймом".

В 20:00 в группе G сыграют швейцарский "Лугано" и румынская "Стяуа", а также чешская "Виктория" из Пльзени и израильский "Хапоэль" (Беэр-Шева). В группе I турецкий "Коньяспор" проведет матч против португальской "Витории" из Гимарайнша, тогда как австрийский "Зальцбург" сыграет с французским "Марселем". В группе J запланированы матчи между шведским "Эстерсундом" и немецкой "Гертой", а также испанским "Атлетиком" из Бильбао и бронзовым призером чемпионата Украины "Зарей".

Наконец, в группе К французская "Ницца" сыграет с "Витессом" из Нидерландов, тогда как итальянский "Лацио" примет бельгийский "Зюлте-Варегем".

В четверг также сыграют два российских клуба. "Зенит" примет испанский "Реал Сосьедад", а "Локомотив" - чешский "Фастав" из Злина.