Клуб НБА "Кливленд" подписал контракт с защитником Дуэйном Уэйдом

ТАСС, 28 сентября. Клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Кливленд" подписал контракт с защитником Дуэйном Уэйдом. Об этом сообщает пресс-служба команды.

Срок соглашения с 35-летним баскетболистом составил один год.

Уэйд ранее разорвал контракт с "Чикаго", чтобы перейти в "Кливленд". В "Кавальерс" он воссоединится с форвардом Леброном Джеймсом, с которым дважды выигрывал титул чемпиона НБА.

Всего за свою карьеру Уэйд трижды становился чемпионом НБА, 12 раз участвовал в Матчах звезд, в 2006 году он был признан самым ценным игроком финальной серии. Всего он провел 915 матчей за "Майами" и "Чикаго", в среднем набирая 23,3 очка и делая 5,7 передачи. Также Уэйд в составе сборной США завоевал золото ОИ-2008 и бронзу ОИ-2004.