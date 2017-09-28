Платная трансляция боксерского поединка Альварес - Головкин была куплена 1,3 млн раз

ТАСС, 28 сентября. Платная трансляция боя между мексиканцем Саулем Альваресом и казахстанцем Геннадием Головкиным была куплена болельщиками 1,3 млн раз. Об этом сообщает газета Los Angeles Times.

Бой между чемпионом мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA, с приставкой "супер"), Международной боксерской федерации (IBF) и Всемирного боксерского совета (WBC) в весовой категории до 72,6 кг Головкиным и бывшим чемпионом мира в двух весовых категориях Альваресом прошел в ночь на 17 сентября в Лас- Вегасе. Судьи приняли решение зафиксировать ничью в данном поединке. Пояса чемпиона мира остались у казахстанца.

Этот результат стал лучшим по количеству проданных трансляций для боя двух чемпионов мира по боксу с мая 2015 года, когда американец Флойд Мэйуэзер-младший победил филиппинца Мэнни Пакьяо. На тот поединок было продано 4,6 млн трансляций, что является рекордным показателем в истории бокса. Ранее Атлетическая комиссия штата Невада сообщала, что на бой Головкина и Альвареса было продано 17318 билетов на сумму $27 млн, что стало третьим результатом в истории бокса по выручке за билеты.

Головкин провел третий бой в карьере по системе продаж платных трансляций. Ранее на бой с канадцем Давидом Лемье болельщики купили 150 тысяч трансляций, а на поединок с американцем Дэниелом Джейкобсом - 170 тысяч. Таким образом, показатель продаж поединка с Альваресом является лучшим в карьере казахстанца.

Мексиканец седьмой раз принимал участие в бою, который продавался на рынке платных трансляций. Лучшим его результатом в карьере является 2,2 млн продаж поединка против Мэйуэзера в сентябре 2013 года. Поединок Альвареса с соотечественником Хулио Сесаром Чавесом был куплен 1,2 млн раз, а бой мексиканца и пуэрториканца Мигеля Котто - 900 тысяч.

После окончания поединка оба боксера выразили желание провести повторный бой. Менеджер мексиканца Оскар Де ла Хойя заявил, что его клиент активирует в контракте опцию немедленного проведения повторного боя с Головкиным. В активе 27-летнего Альвареса 49 побед (34 нокаутом), одно поражение и две ничьи. 35-летний Головкин, не сумевший впервые победить в карьере, одержал 37 побед (33 нокаутом) при одной ничьей.