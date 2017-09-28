Кожевников: отставка Озолиньша кардинально не поменяет ситуации в рижском ХК "Динамо"

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МОСКВА, 28 сентября. /Корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Отставка главного тренера рижского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Динамо" Сандиса Озолиньша не поменяет ситуации в команде. Такое мнение ТАСС высказал двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников.
В четверг было объявлено, что контракт Озолиньша был расторгнут по обоюдному согласию сторон. Позднее президент клуба Юрис Савицкис сообщил ТАСС, что Гиртс Анкипанс будет временно исполнять обязанности главного тренера клуба.
"Для меня отставка Озолиньша стала неожиданностью, считал что до конца года этого не случится. Думаю, кому-то трудно будет что-то изменить. Команда играет, но сил не хватает - у них слишком короткая скамейка. Конечно, это встряска для команды, но ничего кардинально не изменится", - считает Кожевников.
"У "Динамо" все игроки выступают за сборную Латвии. Они могут набрать иностранцев, тогда потеряет национальная команда", - добавил собеседник ТАСС.
"Озолиньш - это талантливый тренер, с понимаем игры. У него большой опыт игрока, он - хоккейная звезда. Но такова тренерская участь. Думаю, что такой человек как он, скоро вновь появится на тренерском мостике", - заключил Кожевников.
В текущем сезоне рижский клуб одержал две победы в 16 встречах регулярного чемпионата КХЛ. В последний раз команда побеждала 28 августа в матче с "Югрой" (3:2 ОТ), серия поражений команды на текущий момент составляет 12 встреч.