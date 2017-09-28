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Рижский клуб КХЛ "Динамо" расторг контракт с главным тренером Озолиньшем

Спорт
28 сентября, 14:23 дата обновления: 28 сентября, 14:41 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, сентября. /ТАСС

Новым главным тренером назначен 41-летний Гиртс Анкипанс

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Болельщики рижского "Динамо"

Болельщики рижского "Динамо"

© Валерий Шарифулин/ТАСС

ТАСС, 28 сентября. Рижский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Динамо" отправил в отставку главного тренера команды Сандиса Озолиньша. Об этом сообщает пресс-служба рижского клуба.

Соглашение с 45-летним специалистом расторгнуто по обоюдному согласию сторон. Новым главным тренером назначен 41-летний Гиртс Анкипанс.

"Клуб принял решение об отставке Озолиньша, сотрудничество прекращено по обоюдному согласию сторон, - говорится в сообщении. - Анкипанс был одобрен в качестве нового главного тренера клуба".

Озолиньш выступал за "Динамо" в 1990-1991, 2009-2012, 2013-2014 гг. С 1992 по 2008 год был игроком различных клубов Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в 1996 году в составе "Колорадо" стал обладателем Кубка Стэнли. В 2014 году завершил карьеру хоккеиста, а в 2017-м возглавил "Динамо".

В текущем сезоне рижский клуб одержал две победы в 16 встречах регулярного чемпионата КХЛ. В последний раз команда побеждала 28 августа в матче с "Югрой" (3:2 ОТ), серия поражений команд на текущий момент составляет 12 встреч.

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