Анкипанс будет временно исполнять обязанности главного тренера рижского ХК "Динамо"

МОСКВА, 28 сентября. /Корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Гиртс Анкипанс будет временно исполнять обязанности главного тренера рижского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Динамо" после отставки Сандиса Озолиньша. Об этом ТАСС сообщил председатель совета директоров "Динамо" Юрис Савицкис.

В четверг было объявлено, что контракт Озолиньша был расторгнут по обоюдному согласию сторон.

"Озолиньш сам проанализировал ситуацию, привел нам аргументы, почему он не видит возможности улучшить результаты команды. Мы с этим согласились и приняли решение, что временно исполнять его обязанности будет Анкипанс, который как менеджер команды ранее немного помогал Озолиньшу", - сообщил Савицкис.

"Посмотрим на результаты его работы, тогда примем дальнейшее решение о статусе Анкипанса в качестве главного тренера, - продолжил собеседник ТАСС. - Мы будем далее укомплектовывать команду в плане тренерского состава и игроков. Боб Хартли (главный тренер сборной Латвии - прим. ТАСС) по-прежнему рассматривается в качестве кандидата, но пока не хотелось бы об этом говорить".

"В отношении Сандиса могу сказать, что он великий спортсмен и обязательно найдет свое место в жизни и, возможно, в хоккее", - заключил Савицкис.

В текущем сезоне рижский клуб одержал две победы в 16 встречах регулярного чемпионата КХЛ. В последний раз команда побеждала 28 августа в матче с "Югрой" (3:2 ОТ), серия поражений команды на текущий момент составляет 12 встреч.