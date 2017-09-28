FIBA дисквалифицировала бывшего баскетболиста ЦСКА Уимса до 2021 года

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МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Бывший форвард московского ЦСКА Сонни Уимс отстранен от соревнований под эгидой Международной федерации баскетбола (FIBA) до 2021 года. Об этом сообщает агентство AFP.
Последним клубом американца был израильский "Маккаби". В январе этого года игрок был отчислен из команды за отказ пройти допинг-тестирование.
Уимс выступал за ЦСКА с 2012 по 2015 год, в составе армейцев он стал трехкратным победителем Единой лиги ВТБ. За "Маккаби" американец играл с 2016 года, в 19 матчах Евролиги сезона-2016/17 набирал в среднем 11,6 очка за игру.