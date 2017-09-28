Трефилов: гандболистки сборной России безобразно провели матч с командой Португалии

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МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Российские гандболистки безобразно провели матч отборочного турнира к чемпионату Европы 2018 года против команды Португалии, несмотря на итоговую победу. Об этом на пресс-конференции заявил главный тренер национальной команды Евгений Трефилов.
В четверг россиянки выиграли дома у команды Португалии со счетом 32:25.
"Безобразная игра в защите, безобразная работа, - сказал Трефилов. - Сегодня мы еле-еле вытащили первый тайм, но это наша отличительная черта - вначале вляпаться по горло, а потом себя вытаскивать. Но это женщины, поэтому я снимаю шляпу. Ну а то, что выиграли - хотя бы это хорошо, остальное мне не понравилось".
"Я не видел сегодня команды на поле, если я олимпийского чемпиона должен заставлять играть - что это такое? Такие вещи должны быть только с новичками. Олимпиада же давно кончилась, а к нам это до сих пор прилипает. Нам нужно работать по новой", - добавил специалист.
В следующем матче россиянки 30 сентября на выезде сыграют против сборной Австрии.
Чемпионат Европы пройдет во Франции с 30 ноября по 16 декабря 2018 года.