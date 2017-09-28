Российские гандболистки обыграли Португалию в матче квалификации ЧЕ-2018

Теффт заявил, что уезжает из РФ "со смешанными чувствами"Международная панорама 28 сентября, 22:07
"Протон-М" со спутником связи AsiaSat-9 запущен с космодрома БайконурКосмос 28 сентября, 21:57
Футболисты "Арсенала" обыграли БАТЭ в матче группового этапа Лиги ЕвропыСпорт 28 сентября, 21:54
"Химки" впервые стали обладателями Кубка Гомельского по баскетболуСпорт 28 сентября, 21:53
"Зенит" победил "Реал Сосьедад" в матче футбольной Лиги ЕвропыСпорт 28 сентября, 21:53
Трефилов: гандболистка Манагарова принесет пользу сборной РоссииСпорт 28 сентября, 21:50
"Ашан" планирует запустить в России онлайн-продажи продуктов питанияЭкономика и бизнес 28 сентября, 21:41
Трефилов: гандболистки сборной России безобразно провели матч с командой ПортугалииСпорт 28 сентября, 21:37
Путин и Эрдоган беседовали с "глазу на глаз" около двух часовПолитика 28 сентября, 21:32
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Женская сборная России по гандболу со счетом 32:25 обыграла команду Португалии в стартовом матче квалификационного турнира чемпионата Европы 2018 года.
Российская команда с двумя очками в активе делит первое место в группе с командой Румынии. Следом идут сборные Португалии и Австрии.
В следующем матче россиянки 30 сентября на выезде сыграют против сборной Австрии.
Чемпионат Европы пройдет во Франции с 30 ноября по 16 декабря 2018 года.