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СМИ: футболист "Манчестер Сити" Агуэро сломал ребро в результате ДТП

Спорт
29 сентября, 5:46 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, сентября. /ТАСС

Инцидент произошел в Амстердаме, когда аргентинский нападающий ехал в такси

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Серхио Агуэро

Серхио Агуэро

© EPA/PETER

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Нападающий английского футбольного клуба "Манчестер Сити" и сборной Аргентины Серхио Агуэро сломал ребро в результате дорожно-транспортного происшествия. Об этом сообщает газета Ole.

Инцидент с участием 29-летнего форварда произошел в Амстердаме. Футболист возвращался на такси в аэропорт с концерта, водитель автомобиля не справился с управлением и врезался в столб. Отмечается, что Агуэро избежал более серьезных травм, так как использовал ремень безопасности.

По данным издания, восстановление Агуэро займет около двух месяцев.

Агуэро перешел в "Манчестер Сити" в 2011 году и выиграл с командой два титула чемпиона Англии (2011/12, 2013/14). В составе мадридского "Атлетико" побеждал в Лиге Европы (2010). В его активе также золото Олимпиады 2008 года и серебро чемпионата мира - 2014.

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