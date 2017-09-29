Национальная хоккейная лига объявила об изменениях в правилах

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Национальная хоккейная лига (НХЛ) внесла изменения в правила, которые начнут действовать с сезона-2017/18. Об этом сообщается на официальном сайте лиги.

Лига ввела правило, по которому команда, совершившая проброс, не сможет сразу после этого взять тайм-аут. У соперника данного клуба останется право на 30-секундный перерыв.

Также аннулировано правило, согласно которому если хоккеист, играющий в большинстве, остановил шайбу высокоподнятой клюшкой в зоне соперника, вбрасывание переносится в зону обороны его команды. Теперь шайба будет вводиться в игру в зоне обороняющейся команды.

Согласно новому правилу, команды будут наказываться малым двухминутным штрафом в случае, если они запросят ошибочный пересмотр офсайда. В этом случае команда сохраняет право взять 30-секундный таймаут. Для того, чтобы опротестовать взятие ворот на предмет положения вне игры, команде теперь не нужно иметь в своем распоряжении право на тайм-аут. Наказание за неудачный просмотр атаки на вратаря не изменилось: команда лишится тайм-аута.

Кроме того, будут более строго, чем раньше исполняться правило, согласно которому любой сильный удар клюшкой по телу соперника, по его клюшке или в область рук, не являющийся попыткой отобрать шайбу, наказывается двухминутным удалением. Также судьи будут тщательнее следить, чтобы хоккеисты на вбрасываниях не наступали или заступали за линии на льду. В случае нарушения судья потребует заменить игрока на вбрасывании.

Правила экипировки

Также будут внесены два изменения в трактовку правил, касающихся экипировки спортсменов: хоккеисты не имеют права заправлять свитер в шорты со спины или сбоку так, чтобы были видны элементы верхней защиты шорт. Визоры (полумаски) должны быть правильно закреплены на шлеме, они должны надежно защищать глаза. Если арбитр посчитает, что визор не обеспечивает такую защиту, он имеет право запретить этому игроку выходить на лед до тех пор, пока полумаска не будет установлена надлежащим способом.

Предстоящий сезон в НХЛ стартует в ночь на 5 октября.