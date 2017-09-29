Клуб КХЛ "Югра" объявил о назначении главным тренером Емелина

ТАСС, 29 сентября. Анатолий Емелин назначен главным тренером клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Югра" из Ханты-Мансийска. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

На этом посту Емелин сменил Игоря Захаркина, с которым был расторгнут контракт по обоюдному согласию сторон. Помогать Емелину будут Игорь Уланов и Сергей Гусев. Тренером вратарей остается Андрей Зуев.

"Смена тренерского штаба - вынужденная мера для исправления ситуации, - сказал генеральный менеджер "Югры" Евгений Хацей. - Ведь в спорте главное - результат. Захаркин - выдающаяся личность, но есть положение в турнирной таблице и счет на табло".

"Новый тренерский штаб во главе с Анатолием Емелиным присоединится к команде уже сегодня в Сочи и оперативно приступит к работе", - добавил он.

Ранее Емелин возглавлял "Ладу" (Тольятти), "Амур" (Хабаровск), "Металлург" (Новокузнецк), "Автомобилист" (Екатеринбург) и "Салават Юлаев" (Уфа), в котором он также работал ассистентом Захаркина.

В текущем розыгрыше регулярного чемпионата КХЛ "Югра" в 14 матчах набрала девять очков и не смогла победить в последних восьми матчах.