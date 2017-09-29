Российский велогонщик Мамыкин подписал контракт с испанской командой Burgos BH

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МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Российский велогонщик Матвей Мамыкин подписал контракт с испанской командой Континентального тура Burgos BH, за которую будет выступать с сезона-2018. Об этом сообщает El Correo de Burgos.
Срок и сумма контракта не раскрываются. Отмечается, что благодаря приглашению таких гонщиков, как 22-летний Мамыкин, Burgos BH на следующий сезон рассчитывает получить лицензию профессиональной континентальной команды.
Мамыкин с 2015 года выступал за команду Мирового тура "Катюша". В 2016 году на престижной многодневке "Вуэльта Испании" он занял 24-е место в общем зачете, а в 2017-м не сумел финишировать из-за травмы. На "Джиро д'Италия" в 2017 году россиянин стал 87-м. Также в его активе восьмое место на "Вэульте Бургоса" в 2016 году и победа в зачете молодых гонщиков.