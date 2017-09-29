Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 30.09:
$ 58.02
€ 68.45
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Российский велогонщик Мамыкин подписал контракт с испанской командой Burgos BH

Спорт
29 сентября, 16:14 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, сентября. /ТАСС

Матвей Мамыкин с 2015 года выступал за команду "Катюша", в 2016 году на престижной многодневке "Вуэльта Испании" он занял 24-е место в общем зачете

Поделиться
Материал из 1 страницы
Матвей Мамыкин (слева) в составе команды "Катюша" на Туре Швейцарии

Матвей Мамыкин (слева) в составе команды "Катюша" на Туре Швейцарии

© EPA/GIAN EHRENZELLER

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Российский велогонщик Матвей Мамыкин подписал контракт с испанской командой Континентального тура Burgos BH, за которую будет выступать с сезона-2018. Об этом сообщает El Correo de Burgos.

Срок и сумма контракта не раскрываются. Отмечается, что благодаря приглашению таких гонщиков, как 22-летний Мамыкин, Burgos BH на следующий сезон рассчитывает получить лицензию профессиональной континентальной команды.

Мамыкин с 2015 года выступал за команду Мирового тура "Катюша". В 2016 году на престижной многодневке "Вуэльта Испании" он занял 24-е место в общем зачете, а в 2017-м не сумел финишировать из-за травмы. На "Джиро д'Италия" в 2017 году россиянин стал 87-м. Также в его активе восьмое место на "Вэульте Бургоса" в 2016 году и победа в зачете молодых гонщиков.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Авиакомпания "Победа" вводит новые правила провоза багажа
2
К вывозу пассажиров "ВИМ-Авиа" из Антальи подключится специальный летный отряд "Россия"
3
Посмотревшие "Матильду" депутаты заявили, что стали лучше относиться к Николаю II
4
Около 60 iPhone 8 раскуплено в ГУМе за час
5
Юко Хасегава: я собрала проекты, "взрывающие" сознание
6
ЕС подтвердил вступление в силу с 1 октября новых торговых преференций для Украины
7
Задержанный за шпионаж военнослужащий признался в передаче информации украинской разведке
Темы дня
Новости партнеров
Реклама