Футболист "Спартака" Зобнин может приступить к тренировкам через две недели

ТАРАСОВКА /Московская область/, 29 сентября. /ТАСС/. Полузащитник футбольного клуба "Спартак" Роман Зобнин может вернуться к тренировкам после травмы через две недели, но пока это только ориентировочный прогноз. Об этом на пресс- конференции сообщил главный тренер московской команды Массимо Каррера.

В первом тайме товарищеского матча между сборными Венгрии и России (0:3), который прошел 5 июня в Будапеште, 23-летний Зобнин получил серьезную травму колена.

"Я жду новостей от медицинского штаба "Спартака", когда Роман сможет приступить к тренировкам. Мы его очень ждем, как только врачи позволят ему играть, он приступит к тренировкам. Ориентировочные сроки возвращения - две недели. Однако я привык верить тому, что вижу, поэтому я смогу сказать, что он восстановился, только после того, как увижу его на тренировке", - сказал тренер.

Каррера не исключил участия в матче 12-го тура чемпионата России против "Урала", который состоится в субботу, хорватского полузащитника красно-белых Марио Пашалича. В пятницу игрок не тренировался в общей группе. "С Марио все хорошо, мы решили дать ему небольшую передышку перед матчем с "Уралом". Скорее всего, завтра он выйдет на поле", - сказал Каррера.