Министр: "Барселона" в случае независимости Каталонии сможет играть в других чемпионатах

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МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Каталонские футбольные клубы - "Барселона", "Эспаньол" и "Жирона" - в случае обретения независимости региона от Испании смогут выступать в чемпионатах Англии, Италии или Франции. Об этом заявил министр спорта региона Жерар Фигуерас, чьи слова приводит Goal.
Референдум о независимости Каталонии от Испании пройдет 1 октября.
"В случае независимости, каталонским командам чемпионата Испании - "Барселоне", "Эспаньолу" и "Жироне" - предстоит выбрать, где они хотят играть: в испанской лиге или соседних, таких как итальянская, французская или английская", - сказал министр.
"Сейчас в Испании есть команды из других стран: футбольные и баскетбольные клубы из Андорры. "Монако" играет во Франции, в Англии - валийские клубы, - добавил Фигуерас. - Я не думаю, что УЕФА имеет что-то против того, чтобы клубы выступали в чемпионатах за пределами своих стран".
Президент Испанской футбольной лиги Хавьер Тебас сообщил, что в случае независимости Каталонии, клубы региона не смогут продолжить выступление в чемпионате. В "Барселоне" воздерживаются от резких высказываний. "Клуб, проявляя глубокое уважение к многообразию своих болельщиков, будет продолжать поддерживать желание большинства населения Каталонии и будет делать это мирным способом".
"Барселона" является 24-кратным чемпионом Испании.