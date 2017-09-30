Футболист "Реала" Асенсио считает, что ему еще рано думать о завоевании "Золотого мяча"

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Полузащитник мадридского "Реала" Марко Асенсио заявил, что еще слишком молод для того, чтобы думать о получении "Золотого мяча". Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на испанскую газету Marca.

В пятницу 21-летний футболист подписал с "королевским клубом" новый контракт до 2023 года. По данным испанских СМИ, в нем прописана сумма отступных в размере €500 млн.

"Продление контракта с лучшим клубом мира - это повод для гордости. Я не думаю о завоевании "Золотого мяча", потому что еще очень молод. Все, что должно произойти, произойдет в свое время", - сказал Асенсио.

В это сезоне полузащитник провел за "Реал" 10 матчей, в которых забил 4 гола.