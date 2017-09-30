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Валлийского регбиста в зоопарке укусил лев

Спорт
30 сентября, 6:53 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, сентября. /ТАСС

Инцидент произошел в зоопарке южноафриканского Блумфонтейна, где Скотт Болдуин решил погладить льва и в результате был укушен им в руку

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Валлийский регбист Скотт Болдуин (в центре с мячом)

Валлийский регбист Скотт Болдуин (в центре с мячом)

© EPA/GERRY PENNY

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Регбист валлийского клуба "Оспрейз" Скотт Болдуин во время посещения с командой зоопарка в Блумфонтейне (ЮАР) решил погладить льва и был укушен им в руку. Об этом сообщает издание The Sun.

Регбисту наложили несколько швов, из-за чего он пропустил пятничный товарищеский матч с южноафриканской командой "Читахс".

Главный тренер сборной Уэльса Стив Тенди назвал действия Болдуина "откровенной глупостью". "Произошел инцидент со львом, но, честно говоря, лев здесь не при чем. Он укусил Скотта, но когда ты суешь руку за ограду, где сидит лев, тебя обязательно укусят. Его предупреждали, чтобы он вел себя осторожно, так что эта глупость на его совести", - сказал тренер, добавив, что "нельзя гладить льва как котенка".

"Оспрейз" стали первой валлийской командой, которая принимает участие в выставочном турнире в Южной Африке.

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