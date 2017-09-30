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Фигуристы стали первыми представителями КНДР, квалифицировавшимися на ОИ-2018

Спорт
30 сентября, 8:48 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, сентября. /ТАСС

Спортивная пара Тхэ Ок Рем и Чу Сик Ким заняла шестое место на турнире Nebelhorn Trophy в Германии, этого результата хватило им для отбора на Игры в южнокорейском Пхенчхане

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Фигуристы из КНДР Тхэ Ок Рем и Дю Сик Ким

Фигуристы из КНДР Тхэ Ок Рем и Чу Сик Ким

© EPA-EFE/MAURI RATILAINEN

ТАСС, 30 сентября. Спортивная пара фигуристов из КНДР Тхэ Ок Рем и Чу Сик Ким квалифицировалась для участия в зимних Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане. Об этом сообщается на официальном сайте Международного союза конькобежцев.

Пара из КНДР заняла шестое место на турнире Nebelhorn Trophy в Германии. Этого результата хватило фигуристам для того, чтобы получить одну из оставшихся квот на участие в Играх-2018 в Южной Корее.

Тхэ Ок Рем и Чу Сик Ким стали первыми представителями КНДР, которые завоевали право выступить на Олимпиаде-2018. На Играх-2014 года в Сочи КНДР не была представлена.

Ранее стало известно, что Международный олимпийский комитет (МОК) оказывает Олимпийскому комитету КНДР помощь в подготовке спортсменов к играм в Пхенчхане. В частности, организация сотрудничает с Международной федерацией лыжного спорта и Международным союзом конькобежцев в вопросе покупки инвентаря для спортсменов.

Выиграли Nebelhorn Trophy россияне Евгения Тарасова и Владимир Морозов, второе место заняли представители Германии Алена Савченко и Бруно Массо, третьими стали Екатерина Александровская и Харли Виндзор из Австралии.

Nebelhorn Trophy является старейшим турниром по фигурному катанию. В этом году соревнования проходят в 49-й раз.

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