"Куньлунь" обыграл "Автомобилист" в матче КХЛ

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МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Китайский "Куньлунь" со счетом 2:1 обыграл екатеринбургский "Автомобилист" в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
В составе хозяев заброшенными шайбами отметились Джеффри Кинрейд (7-я минута) и Брэндон Йип (16). У гостей отличился Алексей Василевский (6).
"Куньлунь" занимает восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 24 очка. "Автомобилист" набрал 26 очков и идет на четвертой строчке.
В следующем матче "Куньлунь" на своей площадке примет челябинский "Трактор". "Автомобилист" в гостях сыграет с владивостокским "Адмиралом". Обе встречи состоятся 2 октября.