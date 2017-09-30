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"Куньлунь" обыграл "Автомобилист" в матче КХЛ

Спорт
30 сентября, 14:57 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, сентября. /ТАСС

Встреча завершилась со счетом 2:1

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МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Китайский "Куньлунь" со счетом 2:1 обыграл екатеринбургский "Автомобилист" в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

В составе хозяев заброшенными шайбами отметились Джеффри Кинрейд (7-я минута) и Брэндон Йип (16). У гостей отличился Алексей Василевский (6).

"Куньлунь" занимает восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 24 очка. "Автомобилист" набрал 26 очков и идет на четвертой строчке.

В следующем матче "Куньлунь" на своей площадке примет челябинский "Трактор". "Автомобилист" в гостях сыграет с владивостокским "Адмиралом". Обе встречи состоятся 2 октября.

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