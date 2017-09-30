"Крылья Советов" обыграли "Зенит-2" в матче Футбольной национальной лиги

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Самарские "Крылья Советов" со счетом 1:0 обыграли санкт-петербургский "Зенит-2" в домашнем матче 16-го тура Футбольной национальной лиги (ФНЛ).

Единственный мяч на 30-й минуте забил Сергей Корниленко.

"Крылья Советов" занимают второе место в турнирной таблице с 37 очками в активе. Набравший 16 очков "Зенит-2" идет на 11-м месте.

В следующем туре "Крылья Советов" на выезде сыграют с воронежским "Факелом". "Зенит-2" на своем поле примет "Томь". Оба матча состоятся 7 октября.

Результаты других матчей:

"Луч-Энергия" - "Ротор" 1:1

"Томь" - "Енисей" 1:1.