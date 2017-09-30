Более 280 дзюдоистов в Туле поборются за призы председателя Следственного комитета РФ

ТУЛА, 30 сентября. /ТАСС/. Спортсмены из 18 регионов России приехали в Тулу на седьмые Всероссийские соревнования по дзюдо на призы председателя Следственного комитета РФ. В состязаниях принимают участие более 280 юношей и девушек, сообщает пресс-служба правительства Тульской области.

"Седьмые Всероссийские соревнования по дзюдо среди юношей и девушек до 18 лет открылись 30 сентября в спортивном комплексе "Новое поколение" города Тулы. Состязания посвящены памяти двух юных героев - школьников Евгения Табакова из Подмосковья и Даниила Садыкова из Республики Татарстан, награжденных Орденом Мужества посмертно. Евгений защищал сестру от насильника и погиб, получив семь ножевых ранений. Даниил вытащил из фонтана тонущего мальчика, но получил при этом смертельный удар током", - отметили там.

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин подчеркнул, что проведение спортивного праздника стало доброй традицией. "На турнир приедут лучшие спортсмены из разных уголков нашей страны. Убежден, что в этих соревнованиях победят сильнейшие, самые профессиональные и лучшие борцы", - сказал глава СК РФ.

Организаторами состязаний помимо следственного ведомства стали Министерство спорта РФ, Федерация дзюдо России и правительство Тульской области. Губернатор региона Алексей Дюмин отметил, что "соревнования впервые проводятся в Туле, уверен, что они пройдут на достойном уровне". Он также пожелал спортсменам воли к победе и успеха, а зрителям - ярких впечатлений.

Победители в своих весовых категориях получают право участвовать в первенстве России по дзюдо, которое пройдет 5-10 ноября в Международном детском центре "Артек".

Первый турнир на призы председателя Следственного комитета РФ состоялся в 2012 году в подмосковном Ногинске, второй - в 2013 году в Казани. Также соревнования проходили в Невинномысске, Ижевске, Самаре, Тюмени.