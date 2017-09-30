Дзюдоист Куржев завоевал бронзу в весе до 73 кг на этапе Гран-при в Хорватии

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МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Российский дзюдоист Уали Куржев стал бронзовым призером в весовой категории до 73 кг на хорватском этапе Гран-при.
Победителем стал представитель Азербайджана Рустам Оруджев, в финальной схватке оказавшийся сильнее Томми Мациаса из Швеции. Еще одна бронза у бразильца Эдуардо Барбозы.
Куржев является двукратным чемпионом мира по самбо, бронзовым призером чемпионата России по дзюдо.
Этап Гран-при завершится 1 октября.