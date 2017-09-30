Дзюдоист Куржев завоевал бронзу в весе до 73 кг на этапе Гран-при в Хорватии

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Российский дзюдоист Уали Куржев стал бронзовым призером в весовой категории до 73 кг на хорватском этапе Гран-при.

Победителем стал представитель Азербайджана Рустам Оруджев, в финальной схватке оказавшийся сильнее Томми Мациаса из Швеции. Еще одна бронза у бразильца Эдуардо Барбозы.

Куржев является двукратным чемпионом мира по самбо, бронзовым призером чемпионата России по дзюдо.

Этап Гран-при завершится 1 октября.