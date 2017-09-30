Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 30.09:
$ 58.02
€ 68.45
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Ротенберг: IIHF не имела вопросов к России по организации двух ЧМ в 2018 году

Спорт
30 сентября, 20:55 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Рустам Шарафутдинов

Конгресс IIHF проходил на текущей неделе в испанской Марбелье

Поделиться
Материал из 1 страницы
Первый вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг

Первый вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг

© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 30 сентября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Международная федерация хоккея (IIHF) в ходе полугодового конгресса не имела вопросов к России по подготовке юниорского чемпионата мира в Челябинске и Магнитогорске и женского молодежного чемпионата мира в Дмитрове. Об этом ТАСС сообщил первый вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг.

Конгресс IIHF проходил на текущей неделе в испанской Марбелье. Чемпионат мира среди юниоров пройдет с 19 по 29 апреля, женский молодежный чемпионат мира - с 6 по 13 января.

"Мы презентовали ролик двух турниров. У международной федерации и будущих участников не было к нам вопросов по организации, - сказал Ротенберг. - Дмитров часто принимает турниры четырех наций, у этого города большой опыт проведения международных турниров. В Челябинске, где недавно проводила два матча Еврочелленджа наша олимпийская сборная против Франции, и Магнитогорске тоже все должно быть на самом высоком уровне".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Москве скончался один из создателей КВН и "Спокойной ночи, малыши" Андрей Меньшиков
2
Российские ВКС уничтожили более 2,35 тыс. боевиков в Сирии за десять дней
3
Юко Хасегава: я собрала проекты, "взрывающие" сознание
4
Посол в РФ: КНДР с помощью ядерных сил заставит США заплатить за провокации
5
Умерла старейшая актриса "Табакерки" Наталия Журавлева
6
Ученые: Крымский мост не угрожает экологии, заявления Порошенко необоснованны
7
CNN: спецназовцы США оказались поблизости от якобы места удара ВКС РФ в Сирии
Темы дня
Новости партнеров
Реклама