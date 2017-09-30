Ротенберг: IIHF не имела вопросов к России по организации двух ЧМ в 2018 году

МОСКВА, 30 сентября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Международная федерация хоккея (IIHF) в ходе полугодового конгресса не имела вопросов к России по подготовке юниорского чемпионата мира в Челябинске и Магнитогорске и женского молодежного чемпионата мира в Дмитрове. Об этом ТАСС сообщил первый вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг.

Конгресс IIHF проходил на текущей неделе в испанской Марбелье. Чемпионат мира среди юниоров пройдет с 19 по 29 апреля, женский молодежный чемпионат мира - с 6 по 13 января.

"Мы презентовали ролик двух турниров. У международной федерации и будущих участников не было к нам вопросов по организации, - сказал Ротенберг. - Дмитров часто принимает турниры четырех наций, у этого города большой опыт проведения международных турниров. В Челябинске, где недавно проводила два матча Еврочелленджа наша олимпийская сборная против Франции, и Магнитогорске тоже все должно быть на самом высоком уровне".