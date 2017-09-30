Роман Ротенберг: ФХР пригласит на хоккейный форум всех глав мирового хоккея

МОСКВА, 30 сентября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Федерация хоккея России (ФХР) планирует пригласить на Мировой хоккейный форум этого года всех руководителей мирового хоккея. Об этом ТАСС сообщил первый вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг.

Мировой хоккейный форум пройдет с 14 по 15 декабря в Москве. Первый такой форум проходил ровно год назад также в российской столице.

"Мы планируем пригласить всех глав, представляющих мировой хоккей. Впрочем, независимо от приезда руководства НХЛ [Национальная хоккейная лига], Международный хоккейный форум все равно будет очень представительным с точки зрения его участников", - сказал Ротенберг.

По словам первого вице-президента ФХР, мужская и женская сборные России будут готовы к предстоящему в феврале олимпийскому турниру в южнокорейском Пхенчхане. Условия проведения турнира обсуждались на только что проходившем полугодовом конгрессе Международной федерации хоккея.

"Турнир будет очень динамичным, но такой формат будет задействован далеко не в первый раз. Важно не то, довольны мы или нет, а то, чтобы мы были готовы к такому ритму. Условия для наших сборных будут хорошими. Этим вопросом наша федерация озаботилась гораздо раньше проведения конгресса, еще в марте представители ФХР посетили Сеул, где провели переговоры с олимпийским комитетом Республики Корея, а также побывали на всех олимпийских объектах", - отметил он.

"Наша олимпийская сборная опробовала лед только что отстроенного ледового дворца "Каннын центр". К тому же, все это время мы остаемся на связи с корейской стороной по всем интересующим нас вопросам, касающихся Олимпиады", - добавил он.