Сборная России в четвертый раз подряд выиграла Кубок президента по самбо в Лондоне

ЛОНДОН, 30 сентября. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Сборная России в четвертый раз подряд стала обладателем Кубка президента по самбо, традиционный розыгрыш которого прошел в субботу на арене Восточного университета Лондона.

Команда, которую впервые на турнире представляла не основная сборная, а представители Новосибирска, в финале соревнований со счетом 6:1 выиграла у сборной Великобритании. Обладателями бронзовых медалей стали сборные Мексики и США. По словам Сергея Елисеева, президента Европейской и Всероссийской федераций самбо, на этот раз российская сборная была укомплектована таким образом из соображений популяризации вида спорта, у россиян на предыдущих трех турнирах было невозможно выиграть.

"У сборной России, которая всегда представляла нашу страну на этом турнире, выиграть было практически невозможно, поэтому мы впервые решили попробовать такой формат, сформировав сборную из представителей Новосибирского региона. Самбо там развивается очень активно, возможность участвовать в турнире в Лондоне стала для команды региона своего рода поощрением", - отметил Елисеев в беседе с журналистами перед стартом соревнований.

Главный тренер сборной Новосибирска Алексей Орлов рассказал, что для спортсменов участие в Кубке президента станет прекрасной мотивацией на будущее, чтобы вновь получить право выступить на таком статусном турнире. В команде, состоящей из пяти мужчин и двух девушек, лишь прекрасная половина представляла свою страну на международных стартах.

"Командный турнир - это прекрасный формат, и не каждый регион может через официальный старт попасть на такие соревнования, таких как мы большая очередь. Надеюсь, наша борьба понравилась и организаторам, и участникам. Для нашего региона это будет мощный толчок для развития самбо. Представляю, как нас с таким кубком будут встречать дома", - рассказал Орлов.

В турнире по спортивному самбо были представлены девять стран - Россия, Великобритания, Англия, Шотландия, Голландия, Кипр, США, Гана и Мексика.