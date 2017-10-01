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Французские власти начали расследование в связи с ЧП на стадионе Амьена во время матча

Спорт
1 октября, 12:29 UTC+3 ПАРИЖ ПАРИЖ 1, октября. /ТАСС

По последним данным, из 29 человек, пострадавших в результате обрушения заграждения на арене "Стад де ла Ликорн" во время матча чемпионата Франции по футболу, шестеро по-прежнему находятся в больнице

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ПАРИЖ, 1 октября. /ТАСС/. Французские власти начали расследование по факту обрушения заграждения на стадионе Амьена во время матча восьмого тура чемпионата Франции по футболу между "Амьеном" и "Лиллем". Об этом сообщил в воскресенье на пресс-конференции президент "Амьена" Бернар Жоанан.

Инцидент произошел в субботу вечером на домашней арене "Амьена" "Стад де ла Ликорн". На 16-й минуте футболист "Лилля" Фоде Балло Туре забил гол, который болельщики клуба начали праздновать так бурно, что не выдержало ограждение. В результате фанаты "Лилля" стали падать вниз друг на друга, а матч был остановлен.

"В связи с чрезвычайной ситуацией на стадионе ведется расследование. Мы ждем его результатов", - сказал президент клуба. Ранее Жоанан сообщил, что ограждение арены "было в идеальном состоянии", он обвинил в произошедшем ультрас гостевой команды.

Гендиректор "Лилля" Марк Ингла назвал слова Жоанана "безответственными и недостойными", а фанатов своего клуба "безупречными". "Лилль" имеет право сомневаться в условиях приема и качестве безопасности, предложенном нашим болельщикам клубом "Амьен", - написал Ингла в "Твиттере". Он также выразил мнение, что профессиональный футбол должен быть лучше организован и потребовал скорейшего проведения расследования с целью установления виновных и предотвращения подобных инцидентов в будущем.

По последним данным местной префектуры полиции, из 29 человек, пострадавших в результате обрушения заграждения, шестеро по-прежнему находятся в больнице. У пятерых из них врачи зафиксировали тяжелые травмы, в основном переломы конечностей и повреждения грудной клетки.

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