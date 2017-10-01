Гендиректор "Уфы": пенальти в матче с ЦСКА был выдуманный, это не лезет ни в какие ворота

МОСКВА, 1 октября. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Главный судья матча чемпионата России ЦСКА - "Уфа" Сергей Лапочкин назначил выдуманный пенальти в ворота уфимской команды, с судейством надо что-то делать. Такое мнение ТАСС высказал генеральный директор уфимского клуба Шамиль Газизов.

В воскресенье "Уфа" в гостях сыграла вничью со счетом 1:1 с московским ЦСКА. На 88-й минуте встречи арбитр Лапочкин назначил пенальти в ворота уфимцев после нарушения на нападающем ЦСКА Федоре Чалове.

"Мы хорошо играли, но мне кажется, что пенальти на 88-й минуте был выдуманный, это уже ни в какие ворота не лезет, давайте будем топить всех. Ничейная игра была, но с судейством надо что-то делать. Александр Беленов выручил команду, я всех поздравляю, команда выполнила установку. Но вся страна видит судейскую ошибку, и только судейский комитет нет", - сказал Газизов.

После 12-го тура чемпионата России "Уфа" занимает 10-е место в турнирной таблице, набрав 14 очков. ЦСКА располагается на четвертом месте с 21 очком.