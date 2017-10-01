"Йокерит" победил "Северсталь" в матче чемпионата КХЛ

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МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Хельсинкский "Йокерит" обыграл череповецкую "Северсталь" со счетом 3:1 в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
В составе "Северстали" отличился Даниил Вовченко (52-я минута). У "Йокерита" шайбы забросили Сами Леписто (27), Эли Толванен (45) и Джон Норман (60).
"Йокерит" занимает третье место в Западной конференции с 32 очками. ‘Северсталь" занимает восьмую строчку с 23 очками.
В следующем матче 3 октября "Йокерит" примет нижегородское "Торпедо", "Северсталь" сыграет в гостях с братиславским "Слованом".
В другом матче магнитогорский "Металлург" победил тольяттинскую "Ладу" - 2:0. Отличились Сергей Мозякин (10) и Оскар Осала (55).