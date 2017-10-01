Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 30.09:
$ 58.02
€ 68.45
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Клуб КХЛ "Трактор": перенос матча с "Куньлунем" связан с форс-мажорными обстоятельствами

Спорт
1 октября, 18:19 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 1, октября. /ТАСС

Ранее пресс-служба лиги объявила, что матч, перенесенный из Шанхая в Челябинск, не состоится по техническим причинам

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Матч челябинского хоккейного клуба "Трактор" и китайской команды "Куньлунь", который должен был пройти 2 октября в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), перенесен из-за форс- мажорных обстоятельств. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе "Трактора".

Смотрите также

Матч КХЛ между "Трактором" и "Куньлунем" 2 октября не состоится

"Трактор" обыграл "Барыс" в матче КХЛ

"Трактор" победил "Салават Юлаев" в матче чемпионата КХЛ

Ранее пресс-служба КХЛ объявила, что матч, перенесенный из Шанхая в Челябинск, не состоится по техническим причинам. "Матч 2 октября не состоится, "Трактор" выполнил все требования лиги, изложенные в официальном письме, после того, как стало известно о переносе матча из Шанхая в Челябинск, но в историю вмешались форс-мажорные обстоятельства, поэтому, скорей всего, матч будет перенесен на другую дату", - сообщили в пресс-службе "Трактора", не уточнив причину отмены матча.

"В настоящий момент лига, "Трактор" и "Куньлунь" ведут переговоры по вопросу новой даты игры. Компромиссное решение, устраивающее все заинтересованные стороны, будет найдено в ближайшее время", - добавили в пресс-службе.

Кроме того, в пресс-службе сообщили, что клубу удалось реализовать большую часть билетов, которые останутся на руках у болельщиков. "О дальнейших действиях "Трактор" сообщит дополнительно", - уточнили там.

Ранее ТАСС сообщал, что КХЛ приняла решение перенести ряд домашних матчей пекинского "Куньлуня" в связи с невозможностью организации игр в Шанхае, где команда проводит матчи, из-за государственных мероприятии в городе. Всего было перенесено семь встреч, в том числе с "Металлургом" и "Ладой".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Правительство республики: режим ЧС в Якутии вводить не требуется
2
Математик Владимир Воеводский умер на 52-м году жизни
3
Ситуация в Каталонии. Онлайн
4
В Европарламенте заявили, что референдум о независимости Каталонии является законным
5
Промоутер: пострадавший в драке боец Вахаев всегда вел себя прилично и сдержанно
6
Полиция расследует гибель трех человек в Барселоне
7
CNN: спецназовцы США оказались поблизости от якобы места удара ВКС РФ в Сирии
Темы дня
Новости партнеров
Реклама