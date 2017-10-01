Клуб КХЛ "Трактор": перенос матча с "Куньлунем" связан с форс-мажорными обстоятельствами

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Матч челябинского хоккейного клуба "Трактор" и китайской команды "Куньлунь", который должен был пройти 2 октября в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), перенесен из-за форс- мажорных обстоятельств. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе "Трактора".

Ранее пресс-служба КХЛ объявила, что матч, перенесенный из Шанхая в Челябинск, не состоится по техническим причинам. "Матч 2 октября не состоится, "Трактор" выполнил все требования лиги, изложенные в официальном письме, после того, как стало известно о переносе матча из Шанхая в Челябинск, но в историю вмешались форс-мажорные обстоятельства, поэтому, скорей всего, матч будет перенесен на другую дату", - сообщили в пресс-службе "Трактора", не уточнив причину отмены матча.

"В настоящий момент лига, "Трактор" и "Куньлунь" ведут переговоры по вопросу новой даты игры. Компромиссное решение, устраивающее все заинтересованные стороны, будет найдено в ближайшее время", - добавили в пресс-службе.

Кроме того, в пресс-службе сообщили, что клубу удалось реализовать большую часть билетов, которые останутся на руках у болельщиков. "О дальнейших действиях "Трактор" сообщит дополнительно", - уточнили там.

Ранее ТАСС сообщал, что КХЛ приняла решение перенести ряд домашних матчей пекинского "Куньлуня" в связи с невозможностью организации игр в Шанхае, где команда проводит матчи, из-за государственных мероприятии в городе. Всего было перенесено семь встреч, в том числе с "Металлургом" и "Ладой".