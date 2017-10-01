Нападающий "Йокерита" Толванен признан лучшим новичком месяца в КХЛ

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МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Нападающий финского "Йокерита" Эли Толванен стал лучшим новичком месяца в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). Об этом сообщает пресс-служба лиги.
Толванен забросил восемь шайб и отдал шесть результативных передач в 12 матчах. На счету 18-летнего финского нападающего два хет-трика, при этом один из них был оформлен в дебютной игре в лиге. Дважды шайбы финна приносили победы его команде.
Лучшим вратарем признан голкипер нижегородского "Торпедо" Станислав Галимов, который не пропустил в трех матчах из 12 при общем проценте отраженных бросков 94,94 и коэффициенте надежности 1,34.
Лучшим защитником стал игрок СКА Патрик Херсли, который забросил девять шайб и отдал восемь результативных передач в 15 матчах. Лучшим нападающим признан форвард казахстанского "Барыса" Найджел Доус, забросивший 15 шайб и отдавший пять результативных передач в 15 играх. В активе хоккеиста пять дублей и один хет-трик.