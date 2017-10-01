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Плющев: ЦСКА занимает не свое место в чемпионате КХЛ

Спорт
1 октября, 16:29 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Рустам Шарафутдинов

В последних трех встречах армейцы выиграли только один раз

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МОСКВА, 1 октября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. ЦСКА на данный момент занимает не свое место в Западной конференции чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Такое мнение ТАСС высказал бывший главный тренер сборной России, бывший главный арбитр лиги Владимир Плющев.

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Армейцы занимают шестое место в конференции, из 13 матчей выиграв 10. В последних трех встречах ЦСКА выиграл только один раз. Ранее армейцы отправили ряд игроков для выступления за фарм-клуб в Высшей хоккейной лиги "Звезда", в том числе проведших в прошлом сезоне несколько матчей за сборную России Константина Окулова и Андрея Светлакова, которые должны присоединиться к основной команде перед воскресным матчем с "Торпедо".

"В ЦСКА есть игровые проблемы, которые видны и не специалисту, но никакого тренерского безвластия, как это может показаться, нет. Все-таки ЦСКА провел очень сильную трансферную кампанию в межсезонье, были приглашены сильные и молодые перспективные игроки, - сказал Плющев. - И я был очень сильно удивлен, когда практически с начала сезона кого-то из них отправили в высшую лигу. Что касается игры команды, то ее руководители сами разберутся, в чем причина, а на сегодняшний день ЦСКА занимает не то место, которое от него ожидали и болельщики, и руководители, и ветераны".

Матч ЦСКА - "Торпедо" начнется в 17:00 мск.

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