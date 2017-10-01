Хоккеист "Торпедо" Сергиенко получил сотрясение мозга в матче с ЦСКА

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Защитник нижегородского "Торпедо" Юрий Сергиенко получил сотрясение мозга в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с московским ЦСКА. Об этом на послематчевой пресс- конференции заявил главный тренер "Торпедо" Петерис Скудра.

В воскресенье "Торпедо" в гостевом матче уступил ЦСКА со счетом 0:4. Сергиенко получил повреждение на 11-й минуте матча после столкновения с нападающим ЦСКА Сергеем Андроновым.

"У Сергиенко сотрясение [мозга]", - заявил Скудра.

Также сотрясение получил партнер Сергиенко Вячеслав Кулемин. Это случилось в первого периода в столкновении с защитником ЦСКА Никитой Нестеровым.

После 16 игр "Торпедо" набрало 27 очков и занимает пятое место в турнирной таблице Западной конференции. В следующем матче нижегородская команда 3 октября в гостях сыграет с финским "Йокеритом".