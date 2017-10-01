Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 30.09:
$ 58.02
€ 68.45
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Хоккеист "Торпедо" Сергиенко получил сотрясение мозга в матче с ЦСКА

Спорт
1 октября, 20:29 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 1, октября. /ТАСС

Игрок получил повреждение на 11-й минуте матча после столкновения с нападающим ЦСКА Сергеем Андроновым

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Защитник нижегородского "Торпедо" Юрий Сергиенко получил сотрясение мозга в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с московским ЦСКА. Об этом на послематчевой пресс- конференции заявил главный тренер "Торпедо" Петерис Скудра.

В воскресенье "Торпедо" в гостевом матче уступил ЦСКА со счетом 0:4. Сергиенко получил повреждение на 11-й минуте матча после столкновения с нападающим ЦСКА Сергеем Андроновым.

"У Сергиенко сотрясение [мозга]", - заявил Скудра.

Также сотрясение получил партнер Сергиенко Вячеслав Кулемин. Это случилось в первого периода в столкновении с защитником ЦСКА Никитой Нестеровым.

После 16 игр "Торпедо" набрало 27 очков и занимает пятое место в турнирной таблице Западной конференции. В следующем матче нижегородская команда 3 октября в гостях сыграет с финским "Йокеритом".

Смотрите также

Шайба Капризова принесла ЦСКА победу в матче чемпионата КХЛ с "Торпедо"

Плющев: ЦСКА занимает не свое место в чемпионате КХЛ

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Источник: в Курской области совершено нападение на пограничников
2
Правительство республики: режим ЧС в Якутии вводить не требуется
3
Ситуация в Каталонии. Онлайн
4
Вопреки всем препонам Мадрида жители Каталонии массово вышли голосовать за независимость
5
В Европарламенте заявили, что референдум о независимости Каталонии является законным
6
Макрон назвал инцидент на вокзале в Марселе варварским актом
7
Математик Владимир Воеводский умер на 52-м году жизни
Темы дня
Новости партнеров
Реклама