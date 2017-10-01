Шайба Хохлачева в овертайме принесла "Спартаку" победу над "Слованом" в матче КХЛ

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МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Московский "Спартак" обыграл братиславский "Слован" со счетом 2:1 в овертайме гостевого матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
В составе "Спартака" отличились Райан Стоа (16-я минута) и Александр Хохлачев (63). За "Слован" шайбу забросил Ник Эберт (36).
"Слован" занимает 12-е место в Западной конференции с 16 очками. "Спартак" идет на 10-й позиции с 20 очками.
В следующем матче 3 сентября "Спартак" сыграет в гостях с подольским "Витязем", "Слован" примет череповецкую "Северсталь".