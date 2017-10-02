Российские гимнасты стартуют на чемпионате мира в Монреале

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Чемпионат мира по спортивной гимнастике начинается в понедельник в канадском Монреале. В составе российской команды выступят пять призеров Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро.

В Монреале будут разыграны медалей в 10 упражнениях на отдельных снарядах, а также в мужском и женском личном многоборье. Мужчины будут бороться за медали в вольных упражнениях, на коне, кольцах, перекладине, брусьях и в опорном прыжке, женщины - в опорном прыжке, вольных упражнениях, на брусьях и бревне. В соревнованиях примут участие более 500 гимнастов из 80 стран.

В состав сборной России вошли Давид Белявский, Никита Нагорный, Артур Далалоян, Денис Аблязин, Сергей Ельцов, Никита Игнатьев, Ангелина Мельникова, Елена Еремина, Мария Пасека и Анастасия Ильянкова. Белявский, Нагорный, Аблязин, Мельникова и Пасека на Играх 2016 года завоевали серебряные медали в командном многоборье, Аблязин, Белявский и Пасека также стали обладателями наград на отдельных снарядах.

В многоборье у мужчин должны выступить Белявский и Нагорный, в вольных упражнениях - Далалоян, на кольцах - Аблязин, на брусьях - Ельцов, на перекладине - Игнатьев. У женщин в многоборье выступят Мельникова и Еремина, в опорном прыжке - Пасека, на брусьях - Ильянкова.

Мужская команда России в первый день турнира выступит в квалификации, на следующий день 3 октября за выход в финалы личного многоборья и упражнений на отдельных снарядах будут бороться российские гимнастки. Финал в мужском личном многоборье запланирован на 5 октября, в женском - 6 октября. 7-8 октября состоятся соревнования на отдельных снарядах.

Чемпионат мира пройдет на Олимпийском стадионе в Монреале, где создана арена в форме амфитеатра, которая будет вмещать 10 тысяч зрителей.

С Утимурой, но без американских чемпионок

Главным фаворитом мужских соревнований вновь будет трехкратный олимпийский чемпион и 10-кратный чемпион мира Кохеи Утимура из Японии. Выступят в Монреале и призеры Игр в Рио-де-Жанейро в личном многоборье украинец Олег Верняев и британец Макс Уитлок, которые также стали олимпийскими чемпионами на отдельных снарядах: Верняев - на перекладине, Уитлок - в вольных упражнениях и на коне.

Основными соперницами россиянок на чемпионате мира вновь станут американские гимнастки. В Монреале не выступят олимпийские чемпионки в командном многоборье, в том числе и ставшая в Рио-де-Жанейро трехкратной чемпионкой Симона Байлз. США на чемпионате мира представят пока не добивавшиеся серьезных международных успехов Джейд Кэри, Морган Херд, Эштон Локлир и Рэган Смит.

В личном многоборье конкуренцию россиянкам должна составить Санне Веверс из Нидерландов - олимпийская чемпионка в соревнованиях на бревне. Веверс является единственной чемпионкой Игр 2016 года на отдельных снарядах, приехавшей в Монреаль, где не выступят ни Байлз, ни победившая на разновысоких брусьях Алия Мустафина.

Наиболее опытная в нынешней команде России Мария Пасека является чемпионкой мира 2015 года в опорном прыжке - именно в этом виде программы она выступит и в Монреале. Два года назад на чемпионате мира в британском Глазго в составе российской команды побеждали лишь женщины - помимо Пасеки, золото на брусьях поделили с еще двумя гимнастками Виктория Комова и Дарья Спиридонова.

На предолимпийском чемпионате мира многоборье было личным и командным, победили мужская сборная Японии и Утимура, а также женская команда США и Байлз.