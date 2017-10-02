Организаторы Олимпиады-2018 обещают обеспечить спортсменов самыми качественными продуктами

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Оргкомитет предстоящих зимних Олимпийских игр в Пхенчхане обеспечит спортсменов и членов делегаций стран - участниц турнира самыми высококачественными продуктами питания. Об этом сообщает агентство Рёнхап.

В понедельник Служба контроля качества сельскохозяйственной продукции Южной Кореи, администрация провинции Канвондо (где находится Пхенчхан) и оргкомитет Игр-2018 подписали соглашение об использовании безопасных продуктов для приготовления пищи для спортсменов и чиновников в Олимпийской деревне.

"Постоянные проверки гарантируют, что на стол к спортсменам не попадет никакая вредная пища", - заявил представитель Службы контроля качества.

Организация будет тщательно проверить все фермы и поставщиков на наличие в их продуктах остаточных пестицидов, тяжелых металлов и других вредных веществ. Также будут отслеживаться качество упаковки и доставки продуктов.

Олимпийские игры пройдут в Южной Корее с 9 по 25 февраля 2018 года.