КХЛ дисквалифицировала нападающего "Куньлуня" Брэндона Ипа на два матча

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Спортивно-дисциплинарный комитет Континентальной хоккейной лиги (СДК КХЛ) дисквалифицировал канадского нападающего пекинского "Куньлуня" Брэндона Ипа на две игры за нарушение в матче против екатеринбургского "Автомобилиста". Об этом сообщается на официальном сайте лиге.

"Куньлунь" 30 сентября на своем льду обыграл "Автомобилист" (2:1). В одном из эпизодов матча Ип сделал подножку одному из хоккеистов команды соперника. СДК наложил на нападающего большой штраф и дисциплинарный штраф до конца игры (5 минут + 20 минут), а также отстранил хоккеиста на один матч и наказал денежным штрафом. В связи с тем, что Ип второй раз в регулярном чемпионате наказан большим и дисциплинарным штрафами, срок его отстранения увеличится до двух игр.

Дисквалификацию на одну игру и денежный штраф получил другой нападающий "Куньлуня" швед Андреас Турессон. Он также сделал подножку сопернику в матче против "Автомобилиста". СДК оставил в силе наказание, наложенное на форварда "Автомобилиста" Александра Торченюка (5+20), за подножку в игре против "Куньлуня". Также хоккеист дисквалифицирован на один матч и подвергнут денежному штрафу.

Нападающий омского "Авангарда" Михаил Фисенко наказан большим и дисциплинарным штрафом до конца игры (5+20) за подножку в выездной встрече против ярославского "Локомотива" (3:2). Также он отстранен на один матч и подвергнут денежному штрафу.