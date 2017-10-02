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Шестеркин и Толванен признаны лучшими игроками недели в КХЛ

Спорт
2 октября, 12:41 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, октября. /ТАСС

Также Толванен стал лучшим новичком недели

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ТАСС, 2 октября. Вратарь санкт-петербургского СКА Игорь Шестеркин вошел в число лучших игроков прошедшей недели в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). Об этом сообщается на официальном сайте КХЛ.

В двух выездных матчах СКА Шестеркин пропустил одну шайбу. Обе встречи завершились победой петербургского клуба. Голкипер отразил 98,18% бросков по воротам.

Лучшим защитником и лучшим нападающим признаны хоккеисты финского "Йокерита" Сами Лепистё и Эли Толванен. "Йокерит" выиграл три матча из трех на прошедшей неделе. Лепистё набрал 4 очка (1 шайба + 3 передачи), общий показатель полезности финна в этих матчах "+3". Толванен набрал 7 очков (5+2), забросив победные шайбы в матчах против подмосковного "Витязя" (5:2) и череповецкой "Северстали" (3:1).

Также Толванен стал лучшим новичком недели.

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