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"Авангард" рассматривает вариант с приобретением бывшего хоккеиста ЦСКА Стефана Да Косты

Спорт
2 октября, 12:56 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Рустам Шарафутдинов

Нападающий не стал продлевать контракт с армейцами, за которых он выступал последние три сезона

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Стефан да Коста

Стефан да Коста

© Артем Коротаев/ТАСС

МОСКВА, 2 октября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Хоккейный клуб "Авангард" рассматривает возможность приобретения французского нападающего Стефана Да Косту, выступавшего ранее за ЦСКА. Об этом ТАСС сообщил президент омского клуба Владимир Шалаев.

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Да Коста не стал продлевать контракт с армейцами, за которых он выступал последние три сезона. В составе ЦСКА француз стал чемпионом России (2015) и финалистом Кубка Гагарина (2016). Права на игрока, который планировал продолжить карьеру в Национальной хоккейной лиге, принадлежат ЦСКА.

"Да Коста - это один из немногих игроков, которых рассматриваем для усиления команды", - сказал Шалаев.

В списке травмированных у "Авангарда" находится шведский форвард Юхан Сундстрем, приобретенный клубом в мае этого года. За "Авангард" нападающий провел три матча, в которых отдал голевую передачу. "Сундстрем, как было сказано раньше, выбыл до конца декабря", - сказал Шалаев.

"Авангард" занимает второе место в Восточной конференции, набрав 29 очков в 15 матчах. Лидирует - казанский "Ак Барс" (31 очко после 14 игр).

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