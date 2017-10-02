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Всероссийский конкурс волонтерских проектов ЧМ-2018 стартует 20 октября

Спорт
2 октября, 14:51 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, октября. /ТАСС

Генеральный директор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин отметил, что волонтерская программа чемпионата мира по футболу 2018 года в России стала рекордной в истории турнира

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© Егор Алеев/ТАСС

ТАСС, 2 октября. Прием заявок для участия в конкурсе волонтерских проектов "Наследие чемпионата мира по футболу 2018 года в России" стартует 20 октября. Об этом сообщает официальный портал для болельщиков ЧМ-2018 Welcome2018.com.

Проект будет реализован в рамках программы "Поколение-2018", запущенной оргкомитетом "Россия-2018". Конкурсанты смогут представить проекты в шести направлениях: спорт и здоровый образ жизни, туристические сервисы, урбанистика и развитие городских пространств, искусств, социально полезные проекты и экология. Участвовать в конкурсе могут кандидаты в волонтеры чемпионата мира, которые полностью оформили заявки в волонтерские центры турнира по направлениям "Волонтеры оргкомитета "Россия-2018" и "Городские волонтеры".

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Конкурс пройдет в три этапа. С 20 октября по 8 ноября будет осуществлен сбор заявок проектов от участников конкурса со всей России, с 9 по 20 ноября - пройдет экспертиза и отбор лучших проектов региональными и федеральными комиссиями, с 2 по 5 декабря 2017 года - доработка проектов в креативной школе в "Сколково" и награждение финалистов.

Генеральный директор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин отметил, что волонтерская программа чемпионата мира по футболу 2018 года в России стала рекордной в истории турнира. "Оргкомитет получил отклик от более чем 175 тысяч человек по всему миру, которые изъявили желание вступить в ряды волонтеров, и мы захотели поддержать этот порыв. Данный проект - возможность для десятков тысяч кандидатов в волонтеры реализовать свой порыв и приобщиться к чемпионату мира в России. Мы хотим увидеть яркие, интересные идеи, реализация которых принесет реальную пользу обществу, создаст положительные ассоциации с турниром", - рассказал Сорокин.

Welcome2018.com - информационно-сервисный портал, способствующий привлечению туристов в города, которые примут матчи чемпионата мира по футболу 2018 года. Сайт предоставляет болельщикам справочную информацию для организации поездки и комфортного пребывания в стране, а также открывает для гостей соревнований новую Россию с ее богатой культурой, историей, спортивными рекордами, завораживающей природой и развитой инфраструктурой.

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