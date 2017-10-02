Путин 3 октября обсудит подготовку к ЧМ-2018 по футболу на заседании Совета по спорту

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин 3 октября обсудит ход подготовки к чемпионату мира по футболу 2018 года на заседании Совета по развитию физической культуры и спорта. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

"Участники заседания подведут итоги проведения Кубка конфедераций 2017 года и обсудят план подготовки к чемпионату мира по футболу 2018 года", - говорится в сообщении. Основными докладчиками выступят министр спорта РФ Павел Колобков и генеральный директор Организационного комитета по подготовке и проведению чемпионата мира "Россия-2018" Алексей Сорокин.

Президент также посетит выставку, посвященную подготовке стадионов и аэропортов городов-хозяев к проведению чемпионата мира 2018 года.

Матчи чемпионата мира пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Самаре, Волгограде, Ростове-на-Дону, Калининграде, Екатеринбурге и Саранске.