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Эксперт: "Спартак" в любом случае окажется вверху турнирной таблицы РФПЛ

Спорт
2 октября, 16:35 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, октября. /ТАСС

"Спартак" после 12 туров с 17 очками занимает шестое в чемпионате России

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МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Московский "Спартак" в любом случае окажется вверху турнирной таблицы чемпионата России по футболу по итогам сезона-2017/18, а вот за первое место красно-белым бороться будет тяжело - слишком много очков потеряно. Такое мнение высказал бывший игрок петербургского "Зенита" Константин Лепехин, слова которого приводит "Газета.Ru".

"Спартак" после 12 туров с 17 очками занимает шестое в чемпионате России. В прошлом году команда стала чемпионом страны.

"Сложно сказать, что красно-белые возвращаются на свой уровень, но в любом случае они окажутся вверху турнирной таблицы, а вот за первое место бороться им будет тяжело - слишком много уже потеряно очков. Конечно, наверстать можно все, особенно в нашем чемпионате, который разорван на полгода. Но теперь не все зависит от "Спартака": ему нужно набирать очки и следить, чтобы "Зенит" и "Локомотив" попали в "ямы", - сказал Лепехин.

Первое место в чемпионате России с 28 очками занимает "Зенит", столичный "Локомотив" - второй (26), "Краснодар" - третий (21).

"Борьбу "Зениту" может навязать не только "Локомотив" - не стоит списывать со счетов и ЦСКА. А вообще я не думаю, что уже до зимы появится четкая уверенность в том, что именно сине-бело-голубые станут чемпионами. В любом случае основная борьба развернется в весенней части турнира, и тут все будет решать то, как команды проведут зиму", - сообщил Лепехин.

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