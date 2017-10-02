Слуцкий впервые признан тренером недели в чемпионшипе

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МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Главный тренер "Халла" Леонид Слуцкий признан наставником недели в чемпионшипе - втором по силе дивизионе чемпионата Англии по футболу. Об этом сообщает пресс-служба Английской футбольной лиги (EFL).
TEAM OF THE WEEK!— EFL (@EFL) October 2, 2017
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По итогам каждого тура организация составляет символическую сборную. По итогам 11-го тура, в котором "Халл" крупно победил "Бирмингем" со счетом 6:1 в домашнем матче, Слуцкий стал тренером недели.
"Халл" победой над "Бирмингемом" прервал пятиматчевую серию без побед и остался на 17-м месте в турнирной таблице с 12 очками. В следующем матче "Халл" 14 октября на выезде сыграет с "Норвичем".