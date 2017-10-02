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Слуцкий впервые признан тренером недели в чемпионшипе

Спорт
2 октября, 20:46 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, октября. /ТАСС

В 11-м туре "Халл", который возглавляет российский специалист, крупно победил "Бирмингем" со счетом 6:1 в домашнем матче

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Главный тренер "Халла" Леонид Слуцкий

Главный тренер "Халла" Леонид Слуцкий

© EPA/RICARDO NASCIMENTO

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Главный тренер "Халла" Леонид Слуцкий признан наставником недели в чемпионшипе - втором по силе дивизионе чемпионата Англии по футболу. Об этом сообщает пресс-служба Английской футбольной лиги (EFL).

По итогам каждого тура организация составляет символическую сборную. По итогам 11-го тура, в котором "Халл" крупно победил "Бирмингем" со счетом 6:1 в домашнем матче, Слуцкий стал тренером недели.

"Халл" победой над "Бирмингемом" прервал пятиматчевую серию без побед и остался на 17-м месте в турнирной таблице с 12 очками. В следующем матче "Халл" 14 октября на выезде сыграет с "Норвичем".

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