Футболист "Рубина" и сборной Ирана Азмун рассказал, что в будущем хочет играть в топ-лиге

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МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Футболист казанского "Рубина" и сборной Ирана Сердар Азмун рассказал, что в будущем хочет выступать в чемпионате высокого уровня, но решение он примет после чемпионата мира 2018 года в России. Слова футболиста приводит "Газета.Ru" со ссылкой на агентство Tasnim.
Товарищеский матч между сборными России и Ирана пройдет 10 октября на "Казань-Арене". 7 октября россияне проведут встречу со сборной Южной Кореи в Москве на стадионе "ВЭБ-Арена".
"Я хочу играть в больших лигах и приму наилучшее для себя решение после чемпионата мира 2018 года. Мне нужно играть в основном составе "Рубина", потому что отсутствие в нем на протяжении месяца навредит любому игроку", - сказал Азмун.
"Все сборные приедут на чемпионат мира в Россию подготовленными, и сборная Ирана тоже должна быть готова. Хочу забить на чемпионате мире, я считаю это лучший турнир", - добавил 22-летний форвард.
Сборная Ирана в июне гарантировала себе участие в чемпионате мира, который пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года.