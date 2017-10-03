Спортивный комплекс планируют построить в дагестанском Буйнакске в 2019 году

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Физкультурно-оздоровительный комплекс с универсальным игровым залом планируют построить в Буйнакске до конца 2019 года. Об этом ТАСС сообщили в Дирекции по строительству и реконструкции объектов спорта Республики Дагестан.

Республика получит субсидию из федерального бюджета для строительства объекта в рамках Федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы" (ФЦП).

"В следующем году мы планируем начать строительство спорткомплекса с универсальным игровым залом в Буйнакске, объект будет построен по ФЦП, - сообщили в ведомстве. - Он должен быть введен в эксплуатацию до конца 2019 года".

Сметная стоимость строительства спорткомплекса - около 100 млн рублей.

Ранее сообщалось, что в октябре этого года в Кизляре откроется еще один комплекс с универсальным игровым залом.