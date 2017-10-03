Спортивный комплекс планируют построить в дагестанском Буйнакске в 2019 году

Стадион "Фишт" в Сочи готов к ЧМ-2018Спорт 3 октября, 11:21
Экс-чемпион мира по боксу Формэн вызвал на бой актера СигалаСпорт 3 октября, 11:18
Роспотребнадзор не выявил долгосрочного влияния спиннеров на детскую психикуОбщество 3 октября, 11:07
В Воронеже появился первый в России "Айти-сквер"Новости партнеров 3 октября, 10:58
ФИФА: сроки сдачи "Волгоград-Арены" не будут сорваны, строительство идет по плануСпорт 3 октября, 10:58
На Южном Урале создана энергоэффективная сеть наружного освещения городаНовости партнеров 3 октября, 10:48
Ягр заявил, что предстоящий сезон в НХЛ станет для него последним на 99,9%Спорт 3 октября, 10:42
Онищенко настаивает, что чрезмерное увлечение спиннерами вредно для детской психикиОбщество 3 октября, 10:31
На Алтае без света остались 19,5 тыс. человек, проводятся восстановительные работыСибирь 3 октября, 10:26
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Физкультурно-оздоровительный комплекс с универсальным игровым залом планируют построить в Буйнакске до конца 2019 года. Об этом ТАСС сообщили в Дирекции по строительству и реконструкции объектов спорта Республики Дагестан.
Республика получит субсидию из федерального бюджета для строительства объекта в рамках Федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы" (ФЦП).
"В следующем году мы планируем начать строительство спорткомплекса с универсальным игровым залом в Буйнакске, объект будет построен по ФЦП, - сообщили в ведомстве. - Он должен быть введен в эксплуатацию до конца 2019 года".
Сметная стоимость строительства спорткомплекса - около 100 млн рублей.
Ранее сообщалось, что в октябре этого года в Кизляре откроется еще один комплекс с универсальным игровым залом.