НБА изменит формат проведения Матча звезд с 2018 года

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МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) совместно с Профсоюзом игроков НБА (NBPA) приняли решение внести изменения в формат Матча звезд с 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба НБА.
Начиная с матча, который состоится 18 февраля 2018 года в Лос-Анджелесе, игроки в команды-участницы будут набираться без учета их привязки к Восточной или Западной конференции. Капитаны команд по-прежнему будут представлять разные конференции, однако они будут проводить набор основных и запасных игроков на собственное усмотрение.
"Я впечатлен теми изменениями, на которые пошли игроки и лига ради улучшения качества шоу, - сказал президент NBPA Крис Пол. - Мы все с нетерпением ждем матча в Лос- Анджелесе".
Процесс выбора пула игроков на Матч звезд останется неизменным: в матче по-прежнему будут принимать участие по 12 игроков из каждой конференции. В качестве тренеров команд выступят наставники клубов, лидирующих в своей конференции.
Помимо обновленного принципа набора игроков, каждая из команд пожертвует деньги в выбранную ей местную благотворительную организацию.