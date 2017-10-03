СМИ: Кронке сделал Усманову предложение о покупке акций ФК "Арсенал" на сумму €592 млн

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МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Американский предприниматель Стэн Кронке, являющийся владельцем контрольного пакета акций английского футбольного клуба "Арсенал", сделал предложение российскому бизнесмену Алишеру Усманову о покупке его доли в клубе на сумму £525 млн (примерно €592 млн). Об этом сообщает британское издание The Guardian.
Текущая доля Кронке в "Арсенале" составляет 67%. В активе Усманова 30,04% акций.
Ранее сообщалось, что Усманов, владеющий 30% акций клуба, намерен приобрести контрольный пакет акций "Арсенала" у Кронке за $2,3 млрд, однако американский предприниматель ответил отказом. При этом Усманов заявлял, что не намерен отказываться от идеи увеличить свою долю акций клуба.
После семи туров чемпионата Англии "Арсенал" занимает пятое место в турнирной таблице с 13 очками в активе.