СМИ: Кронке сделал Усманову предложение о покупке акций ФК "Арсенал" на сумму €592 млн

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Американский предприниматель Стэн Кронке, являющийся владельцем контрольного пакета акций английского футбольного клуба "Арсенал", сделал предложение российскому бизнесмену Алишеру Усманову о покупке его доли в клубе на сумму £525 млн (примерно €592 млн). Об этом сообщает британское издание The Guardian.

Текущая доля Кронке в "Арсенале" составляет 67%. В активе Усманова 30,04% акций.

Ранее сообщалось, что Усманов, владеющий 30% акций клуба, намерен приобрести контрольный пакет акций "Арсенала" у Кронке за $2,3 млрд, однако американский предприниматель ответил отказом. При этом Усманов заявлял, что не намерен отказываться от идеи увеличить свою долю акций клуба.

После семи туров чемпионата Англии "Арсенал" занимает пятое место в турнирной таблице с 13 очками в активе.